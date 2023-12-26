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Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadını kanlar içinde bıraktı

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Hatay'da sokakta yürüyen Selma Sönmez, komşusuna ait yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğradı. Talihsiz kadın başından ve kolundan yaralanırken köpek ise sahibinden alınarak barınağa götürüldü.

Hatay'ın Belen ilçesinde komşusuna ait yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğrayan Selma Sönmez (47), başından ve kolundan yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Sabah saatlerinde Soğukoluk Mahallesi'nde akrabasının evine yürüyen 3 çocuk annesi Selma Sönmez, komşusuna ait yasaklı ırk Dogo Argentino cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırgan köpek, Sönmez'in sağ kolunu ısırdı. Başından da yaralanarak yere yığılan Sönmez'in çığlıklarını duyan köpeğin sahibi, kadını kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

Yasaklı ırk köpek saldırısıyla yaralandı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İlk müdahalesinin ardından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, tedaviye alındı. Sönmez'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Saldırgan köpek ise belediye ekipleri tarafından sahibinden alınarak barınağa götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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