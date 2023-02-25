Yaşadığı acıyı yaşlı gözlerle anlatan depremzede isyan etti: 6 aylık sıfır bina çöker mi ya!

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 ilde çok sayıda yeni bina yerle bir olurken, duruma isyan eden bir depremzedenin sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Konuşurken gözleri dolan depremzede vatandaş, "6 aylık sıfır bina çöker mi ya? Bu para hırsı nereye kadar bizde. Bu insanlar nasıl yaşayacaklar. Ortalık kış, hava soğuk. Küçük çocuklarımız var" sözleriyle tepki gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara yol açtı. Depremlerde dayanamayan çok sayıda yeni bina yerle bir odu, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

En büyük yıkımın yaşandığı kentlerin başında gelen Hatay 6.4 ve 5.8'lik depremlerle de sarsılınca şehirdeki hasarlı binanın birçoğu yıkıldı. Bölgedeki depremzedeler zorlu şartlar altında yaşamaya çalışırken, bir vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündemine oturdu.

"6 AYLIK SIFIR BİNA ÇÖKER Mİ?"

Yıkılan binanın 6 aylık olduğunu söyleyen depremzede vatandaş, "6 aylık sıfır bina çöker mi ya? Bu para hırsı nereye kadar bizde. Bu insanlar nasıl yaşayacaklar. Ortalık kış, hava soğuk. Küçük çocuklarımız var" dedi. Konuşurken gözleri dolan depremzedenin tepki gösterdiği o anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.