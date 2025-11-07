Haberler

Yasa Dışı Yolla Getirilen Afrika Aslanı Yavrusuna El Konuldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Tuzla'da bir veteriner kliniğinde yapılan denetim sonucu yasa dışı yolla Türkiye'ye getirilmiş 35 günlük erkek Afrika aslanı yavrusunun ele geçirildiğini duyurdu. İki kişiye de idari para cezası uygulandı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, yasa dışı yolla Türkiye'ye getirilen Afrika aslanı yavrusuna el konulduğunu duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir veteriner kliniğine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa yapılan denetimde, yasa dışı yollardan ülkemize getirilen yaklaşık 35 günlük erkek Afrika aslanı ele geçirildi. Yavru aslan, ekiplerimiz tarafından koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

