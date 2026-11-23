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Denizli merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 18 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen planlı çalışma kapsamında, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis ve kumar oynattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Denizli'nin yanı sıra 11 ilde operasyon düzenlendi.

Çalışmalarda, şüpheliler arasındaki para transferlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu belirlendi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı. Yurt dışında bulunduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 830 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen şüphelilere ait 30 taşınmaz, 21 araç ve 2 şirkete tedbir kararı uygulandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "yasa dışı bahis oynatmak" suçundan adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: AA