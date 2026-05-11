Haberler

Adalet Bakanı Gürlek'ten Eskişehir merkezli 33 ildeki operasyona ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarının hedef alındığını duyurdu. Operasyon sonucunda 8,7 milyar liralık suç geliri tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, "gençlerin kanını emen kirli bir çarkın daha darmadağın edildiğini" bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet ve İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının omuz omuza, tam bir eş güdüm içinde yürüttüğü çalışmalarla, suç odaklarının nefesini kesmeye devam ettiklerini belirtti.

Kurumların ortaya koyduğu güçlü iradenin, suçla mücadeledeki en büyük dayanakları olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 33 ilimizde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, gençlerimizin kanını emen kirli bir çark daha darmadağın edilmiştir. 8,7 milyar liralık devasa bir suç gelirinin tespit edildiği bu operasyon kapsamında, tüm sorumlular hakkında gereken adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir."

Milletin huzuruna ve ekonomisine kasteden hiçbir yapıya asla geçit verilmeyeceğinin altını çizen Gürlek, bu başarılı operasyonda emeği geçen Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Hantavirüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu

Virüslü gemideki Türk vatandaşlarının test sonuçları belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' sözleri

Aziz Yıldırım'dan Galatasaray'a olay yaratacak ''şike'' iması

Sergen Yalçın'a su şişesi fırlatan taraftarın cezası belli oldu

Bu saldırının cezası ağır oldu
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor
7 yıl sonra yeniden çağladı

Mest eden görüntüler! 7 yıl sonra yeniden çağladı
'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan Sezer İnanoğlu tanınmaz halde

O artık tanınmaz halde
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti

CHP'de beklenen son: Güle güle