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Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede

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Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
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ESKİŞEHİR’de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasında 4 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ifadeleri alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde banka hesap bilgilerinin kullanıldığı ve para nakline aracılık ettiği değerlendiriliyor.

Öte yandan, operasyon kapsamında Antalya ve Balıkesir'de gözaltına alınan 2 şüphelinin tutuklandığı, 1 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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