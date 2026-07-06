İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı yakalandı
İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 'pusulabet.com' üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, "pusulabet.com" isimli internet sitesi ve uzantıları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip ile elde edilen deliller doğrultusunda 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 zanlı yakalandı.
Ekiplerce 10 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun