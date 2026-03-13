Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu; 71 gözaltı kararı

56 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eskişehir merkezli 18 ilde düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 71 şüpheliden 56'sı yakalandı. Operasyonun Eskişehir'in yanı sıra Adana, Adıyaman, Antalya, Batman, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Sinop, Şırnak, Tekirdağ ve Yalova'da devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyale el konulurken, çok sayıda cep telefonu ve banka hesap kartları ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı