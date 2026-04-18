Haberler

Sakarya merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 53 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya merkezli 13 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahisle bağlantılı 71 şüpheliden 53'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda bankamatik kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

SAKARYA merkezli 13 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 71 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına ait banka hesaplarını temin eden, kendi hesap bilgilerini para karşılığında kullandıran ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık eden şüpheliler tespit edildi. Sakarya merkezli 13 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sakarya merkezli İstanbul, Bursa, Antalya, Afyonkarahisar, Ordu, Adana, Trabzon, Aydın, Denizli, İzmir, Yalova ve Düzce illerinde yapılan operasyonlarda 71 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda bankamatik kartı, GSM hattı ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 53'ü tutuklanırken, 11'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

