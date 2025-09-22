Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Derkan Başer'in liderliğinde yasa dışı bahis gelirlerini akladığı belirlenen suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın araştırma raporu, Suç Gelirleriyle Mücadele Büro Amirliği'nin raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporu doğrultusunda şüpheli Derkan Başer'in liderliğinde kurulan suç örgütünün, 'yasa dışı bahis' yoluyla elde edilen gelirlerin kaynağını gizleyerek 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçunu işledikleri belirlendi. Bu kapsamda 19 Eylül tarihinde düzenlenen operasyonda; Ceren Başer, Ertaş Savun, İnan Çelik, Hamdi Sağlam ve Melek Sağlam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Ertaş Savun, Hamdi Sağlam, İnan Çelik çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, Ceren Başer ve Melek Sağlam hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.