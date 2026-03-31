İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

İstanbul merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 zanlıdan 16'sı tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin internet üzerinden organize şekilde bahis oynattığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 27 Mart'ta düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 32 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 16 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, zanlıların organize şekilde "Golbet" ve "Hasbet" isimli internet siteleri üzerinden "kapalı devre" diye tabir edilen yöntemle kıraathane, emlak ofisi ve iletişim dükkanı gibi iş yerlerini kullanarak bahis ve kumar oynattıkları belirlenmişti.

Ekiplerce İstanbul, Şanlıurfa, Antalya ve Ağrı'da 27 Mart'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli yakalanmıştı. Devam eden çalışmalarda 4 zanlı daha gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
