Batman Merkezli Yasadışı Bahis Operasyonlarında 6 İlde 16 Kişi Tutuklandı

Batman merkezli düzenlenen operasyonda, 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüpheli, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis suçları nedeniyle tutuklandı.

(ANKARA) - Jandarma Genel Komutanlığı, Batman merkezli 6 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yasa Dışı Bahis" suçlarına yönelik  düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, Batman merkezli 6 ilde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahis" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 332 milyon lira hesap hareketi bulunan 16 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin, "internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, elde ettikleri yasa dışı geliri, üçüncü şahıslar tarafından açılan kripto para hesapları ile uluslararası hesaplara transfer ederek akladıkları ve yasa dışı bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaptıklarının" tespit edildiği kaydedildi.

Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 ünlü gözaltında
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
'Mücteba Hamaney ağır yaralı' iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler

"Mücteba ağır yaralı" iddiası! Tedavi gördüğü şehri bile verdiler
Survivor’da Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Nagihan’dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı
Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı

Eşi eve ekmek getirmesini istedi! O İstanbul'a gidip bakın ne yaptı
Ordu'da arazi anlaşmazlığı cinayeti: 1 ölü

Arazi anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı: 1 kişi hayatını kaybetti
Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

İş vaadiyle kandırdığı genç kıza attığı mesajlar mide bulandırıcı
Ankara merkezli 12 ilde Fetö soruşturması: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ'ye yönelik sınav usulsüzlüğü soruşturmasında 16 gözaltı kararı