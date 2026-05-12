Yapay zeka sistemleriyle yasa dışı bahis yapanlara eş zamanlı operasyon; 108 gözaltı

İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüten 108 kişi gözaltına alındı. Operasyon, yapay zeka destekli sistemler kullanılarak gerçekleştirilen yasa dışı aktiviteleri hedef aldı ve 5 bin 151 URL adresine erişim engeli getirildi.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürütenlere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Bunun üzerine bu sabah İstanbul merkezli toplam 35 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 108 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen 5 bin internet sitesi, bu sitelerin reklamını yaparak kullanıcı yönlendirdiği tespit edilen 111 adres ile ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 adres olmak üzere toplam 5 bin 151 URL adresine erişim engeli kararı alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
