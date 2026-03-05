Haberler

Yasa dışı avcılık yapan 11 kişiye idari işlem

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından idari işlem uygulandı. Dron destekli denetimlerin sürdüğü açıklandı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 kişiye idari işlem uyguladı.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dron destekli av koruma ve kontrol faaliyetlerimize devam ediyoruz. Yaban hayatını korumak amacıyla ülkemizin birçok noktasında denetimlerimizi sürdürüyoruz. Teknoloji destekli denetimlerde yasa dışı avcılık yaptığı tespit edilen 11 şahıs hakkında, ilgili kanun kapsamında idari işlem uygulandı. Doğayı ve yaban hayatını korumak için sahadaki denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
