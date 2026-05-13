Aydın'da otomobilin devrilmesi sonucu öğretmen ve 6 öğrencisi yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, çocuk oyunları yarışmasından dönen öğrencileri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 6 öğrenci ve öğretmen yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, yarışmadan dönen öğrencileri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Alemler Ortaokulu'nda görev yapan öğretmen M.Y. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kurt Deresi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 öğrenci ve öğretmen, ambulanslarla Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin, Karacasu Spor Salonu'nda düzenlenen Çocuk Oyunları Yarışması'ndan döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
