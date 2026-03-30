Yarış yapan 2 sürücüye toplam 472 bin TL para cezası
KONYA'da otomobilleriyle yarış yapan M.A.A. ve E.B.'ye toplam 472 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine el konulurken, araçları da trafikten menedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, M.A.A. ve E.B.'nin, 28 Mart'ta saat 21.30 sıralarında Adana Çevre Yolu'nda otomobilleriyle yarış yapıp, makas atarak trafiğe tehlikeye düşürdüğü bilgisini aldı. Yapılan kamera kaydı incelemelerinin ardından 2 sürücü takibe alındı. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan sürücülerden E.B., kısa süren takibin ardından Şehit Furkan Doğan Caddesi'nde durduruldu. İki sürücü de gözaltına alındı.

Sürücülerden M.A.A. hakkında, 'Karayollarında yarış yapmak' ve 'Makas atmak' suçlarından toplam 136 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesine 2 yıl 2 ay süreyle el konulurken, araç 4 ay süreyle otoparka çekilerek trafikten menedildi. Diğer sürücü E.B. hakkında ise 'Karayollarında yarış yapmak', 'Makas atmak' ve 'Dur ikazına uymamak' suçundan toplam 336 bin TL idari para cezası uygulandı. E.B.'nin de ehliyetine 2 yıl 4 ay süreyle el konulurken aracı ise 6 ay süreyle trafikten menedildi. Öte yandan, iki sürücü hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
