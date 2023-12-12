Yargıtay Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun Babası Ömer Asanoğlu'nun Cenazesi Defnedildi

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası Ömer Asanoğlu'nun cenazesi, Çaykara ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene ailesi, yakınları ve birçok yetkili katıldı.

Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Asanoğlu'nun babası Ömer Asanoğlu'nun cenazesi defnedildi.

Asanoğlu için Çaykara ilçesinde Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çaykara Kaymakamı Gürdal Erbek, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Çaykara Cumhuriyet Başsavcısı Eser Yusuf Yarar ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet Asanoğlu ve aile fertleri, cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

Ömer Asanoğlu'nun cenazesi, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak'ın kıldırdığı namazın ardından Taşören Mahallesi'nde toprağa verildi.