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Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi

Yargıtay Üyeliğine Atanan Cengiz Doğan İçin Uğurlama Töreni Düzenlendi
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Cengiz Doğan, Yargıtay üyeliğine atanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'nda uğurlama töreniyle veda etti. Törende, adaletin tesisine katkıları nedeniyle Doğan'a teşekkür edildi ve plaketler takdim edildi.

Yargıtay üyeliğine atanan Anadolu 10. Ağır Ceza Başkanı Cengiz Doğan için adliyede uğurlama töreni düzenlendi.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki törene Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Cengiz Doğan'ın eşi olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 55. Hukuk Dairesi Başkanı Derya Zeydan Doğan, başsavcıvekilleri, hakimler, savcılar ve adliye personeli katıldı.

Törende konuşan Kaya, birlikte çalışmaktan büyük onur duydukları ve adaletin tesisine büyük katkılarda bulunan Cengiz Doğan'ı uğurlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kaya, adliyedeki görevi süresince hukukun üstünlüğüne ve adaletin tesisine olan katkıları için Doğan'a teşekkür etti.

Yargıtay üyeliğine atanan Cengiz Doğan ise Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yapmanın gençlik hayali olduğunu söyledi.

Kurulduğundan beri bu adliyede görev yapmak için büyük hayaller beslediğini anlatan Doğan, adliyede 7 yıl görev yaptığını ve güzel hizmetlerle bulunduğunu kaydetti.

Doğan, destekleri dolayısıyla ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Daha sonra Başsavcıvekili Ömer Kurtuluş Aksoy ve Anadolu Adalet Komisyonu Başkanı Kaya, Doğan ile eşine çiçek ve plaket takdim etti.

Cengiz Doğan, katılımcılarla çektirdiği aile fotoğrafının ardından Ankara'ya uğurlandı.

Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel

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