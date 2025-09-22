Haberler

Yargıtay, başkasının numarasını "evlenmek istiyorum" notuyla sosyal medyada paylaşmayı suç saydı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını Instagram'da paylaşan kişiye verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı. Paylaşım nedeniyle mağdurun şikayeti üzerine, yapılan yargılamada mahkeme özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğine hükmetti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başkasına ait telefon numarasını sosyal medyada "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaşan kişiye "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.
Dairenin kararına göre, Aydın'da yaşayan bir kişi, bir arkadaşına ait telefon numarasını sosyal medya uygulaması Instagram'da oluşturduğu bir hesapta "selam ben ciddi evlilik istiyorum, ciddi olanlar arasın" notuyla paylaştı. Söz konusu paylaşım nedeniyle başkaları tarafından aranan mağdur, paylaşımı yapan kişi hakkında şikayetçi oldu.
Kimliği tespit edilen, paylaşımı yapan kişi hakkında "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan dava açıldı. Yargılamayı yapan Aydın 5. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın beraatine karar verdi.
Karara yapılan itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, eylemin "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle sanığa 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Yargıtay istinaf kararını uygun buldu
Sanığın temyiz itirazı üzerine dosya Yargıtay'a geldi.
Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkındaki mahkumiyet hükmünü hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.
Dairenin kararında, istinaf mahkemesince yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların mahkemece doğru biçimde belirlendiği belirtildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Sadettin Saran ve Cem Gölbaşı arasında dikkat çeken diyalog

Saran ve Cem Gölbaşı arasında bomba diyalog
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Gökhan Özen'in tanışma hikayesi ortaya çıktı

Yeni aşkı çok konuşulacak! Yaş farkı ve tanışma hikayesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.