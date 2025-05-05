AK Parti Sözcüsü Çelik: Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kendimize yapılmış sayıyoruz

Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası AK Parti'den net çıkış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan ile Trump arasında sürpriz görüşme
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

Yargıtay'dan Pınar Gültekin Davasına İtiraz Kararı

Yargıtay'dan Pınar Gültekin Davasına İtiraz Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması sonrası yapılan itirazı reddetti. Daire, sanığın cezasının indirilmesinde haksız tahrik uygulamasının göz önünde bulundurulmadığını belirtti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulması üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine karar verdi.

Daire, Başsavcılık tarafından yapılan itirazı inceleyerek karara bağladı.

Kararda, sanık Avcı'ya verilen "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, Daire tarafından bozulduğu, bozma gerekçesinin ise "sanık hakkında verilen cezada asgari oranda haksız tahrik uygulanması gerektiği gözetilmemesi" olduğu belirtildi.

Dairenin verdiği bozma kararında "isabetsizlik bulunmadığı" aktarılan kararda, bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itirazın reddine hükmedildiği ifade edildi.

Daire, itirazın reddi kararını oy çokluğuyla aldı.

Karar, dosyaya ilişkin karar verilmesi üzerine Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderilecek.

Olay

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in 2020'de öldürülmesiyle ilgili görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan sanık Cemal Metin Avcı'nın cezası, uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, davada yargılanan Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı ile diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada sanık Cemal Metin Avcı'ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar vermişti. Heyet, sanık Avcı'ya "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Mertcan Avcı'ya da "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 4 yıl hapis cezası verilmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müebbet hapis cezası sonrası dosya, sanık avukatı tarafından temyiz edilmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezada "haksız tahrik uygulanmadığı" gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da bozma kararına itiraz etmişti.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Mourinho'ya Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti

Rusya'dan sürpriz teklif: Mourinho gelmeyi kabul etti
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
İstanbul'da inşaat işçileri arasında kavga! Birbirlerine kalas ve demirlerle saldırdılar

İşçilerin kalaslı, demirli korkunç kavgası kamerada
İşte son enflasyon verileri ışığında zamlı memur maaşları

İşte zamlı memur maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.