Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, Sofya'da Balkan Ülkeleri Başsavcıları Forumuna Katılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenecek Balkan Ülkeleri Başsavcıları 4. Forumu'na katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 5-7 Ekim'de düzenlenecek forumda Şentürk'e, Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Seda Türkan Manav Dursun ile Kıdemli Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Aslan eşlik edecek.

Şentürk, Bulgaristan Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Daniel Mitov, Bulgaristan Cumhuriyet Başsavcı Vekili Borislav Sarafov ve Avrupa Birliği Ceza Adaleti İşbirliği Ajansı Başkanı Michael Schmid ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

Başsavcı Şentürk ayrıca, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık'a da nezaket ziyaretinde bulunacak.