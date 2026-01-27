Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, AİHM'in Adli Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( Aihm ) Adli Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, AİHM Başkanı Mattias Guyomar'ın resmi davetine icabetle 29 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde Strazburg'da düzenlenecek AİHM'in Adli Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılım sağlayacak.

Şentürk, buradaki ziyareti kapsamında AİHM Yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile temaslarda bulunacak.