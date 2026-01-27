Haberler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şentürk, AİHM'in Adli Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, 29 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde Strazburg'da gerçekleşecek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Adli Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılacak ve önemli temaslarda bulunacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin ( Aihm ) Adli Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılacak.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Şentürk, AİHM Başkanı Mattias Guyomar'ın resmi davetine icabetle 29 Ocak ile 1 Şubat tarihlerinde Strazburg'da düzenlenecek AİHM'in Adli Yıl Resmi Açılış Töreni'ne katılım sağlayacak.

Şentürk, buradaki ziyareti kapsamında AİHM Yargıcı Doç. Dr. Saadet Yüksel ve Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nurdan Bayraktar Golder ile temaslarda bulunacak.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Fenerbahçe'den yıldız isme çılgın teklif
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Fenerbahçe'ye Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor

Fener'e Kerem şoku! UEFA kayıtları didik didik ediyor
Kritik eşik aşıldı! WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

WhatsApp'ta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
7 CHP'li başkanın yargılanmasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış

7 CHP'li başkanın davasına dakikalar kala MHP'den ezber bozan çıkış
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor