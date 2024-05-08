Yargıtay Başkanlığı seçiminde 35'nci turdan da kazanan çıkmadı

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni Yargıtay Başkanı'nı seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 34 ve 35'nci tur oylamalarında, adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. Seçimlere gelecek hafta 36'ıncı tur oylaması ile devam edilecek.

SALT ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADILAR

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde bugün 34 ve 35'nci turlar yapıldı. Seçimde adaylar turunda adaylardan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Adaylar, salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşamadı.

175 OYU ALANA KADAR SEÇİMLER DEVAM EDECEK

Bu sonuçla, 8'nci kez adaylık başvurusu alınarak 13 Mayıs Pazartesi günü 36'ncı tur oylamasına geçilecek. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylamalar devam edecek.