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Yargıtay Başkanlığı seçiminde 35'nci turdan da kazanan çıkmadı

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Yargıtay Başkanlığı için bugün yapılan seçimin 35'nci turundan da sonuç alınamadı. Seçimlere, 13 Mayıs Pazartesi günü 36'ncı turla devam edilecek.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yeni Yargıtay Başkanı'nı seçmek için gerçekleştirilen seçimlerin 34 ve 35'nci tur oylamalarında, adaylar yine salt çoğunluk sayısı olan 175 oyu alamadı. Seçimlere gelecek hafta 36'ıncı tur oylaması ile devam edilecek.

SALT ÇOĞUNLUĞA ULAŞAMADILAR

Yargıtay Başkanlığı seçimi 25 Mart'tan beri devam ediyor. Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen seçimde bugün 34 ve 35'nci turlar yapıldı. Seçimde adaylar turunda adaylardan Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk yarıştı. Adaylar, salt çoğunluk olan 175 üyenin oyuna ulaşamadı.

175 OYU ALANA KADAR SEÇİMLER DEVAM EDECEK

Bu sonuçla, 8'nci kez adaylık başvurusu alınarak 13 Mayıs Pazartesi günü 36'ncı tur oylamasına geçilecek. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alana kadar oylamalar devam edecek.

Kaynak: ANKA / Güncel

Yargıtay Hukuk Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Yasef Behar:

Penaltı atışları ile bıtırelım artık bunu

6
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Temha Arak:

adalet,yargi döküluyor ........ ne bekliyoruzki zaten

6
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Özer Doğan:

gerçekten UTANÇ verici bunların verdiği kararlarda tartışılır artık..!

3
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Adem Bilican:

Fenerin maçlarına döndü kazanana kadar devam :)

0
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