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Yargıtay Başkanı 16. turda da seçilemedi

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Yargıtay Başkanı'nın belirlenmesi için yapılan seçimde yine salt çoğunluk sağlanamadı. Yarın 17. tur oylamanın yapılacağı seçimde son başkan Mehmet Akarca 109 oy aldı.

25 MART'TAN BERİ SEÇİM YAPILIYOR

Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimleri günlerdir sürüyor. Yargıtay Başkanlığı'na 24 Mart 2020'de seçilen Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolmasının ardından Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

16. TUR OYLAMA SONUCU

Seçimin ilk 15 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 16. tur oylaması yapıldı. 318 katılımın olduğu seçimde 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı. Oylama şu şekilde sonuçlandı:

Mehmet Akarca: 109,

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk: 105,

3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez: 88,

YARIN 17. TUR OYLAMAYA GEÇİLECEK

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17. tur oylamayla yarın devam edilecek. Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akarca Yargıtay Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hayrullah Karakuş:

17. Tur olduysa hala seçilmemişse demek ki birisi; parayı düzgün yedirebilen gelmemiş demek ki daha

4
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M. B.:

Ya arkadaş demekki biryerde sorun var sistem seçilememek üzerine kurulu 3. Turda salt çoğunluğu alan kazanır olması lazım bu ne böyle anlamadım sistemi değiştirin gitsin bu uğraş nedir yani

2
0
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