Yargıtay Başkanı Kerkez'den Avukatlar Günü Mesajı: "Avukatlarımız, Adil Yargılanma İlkesinin Hayata Geçirilmesinde Temel Bir Görev İfa Etmektedir"

Güncelleme:
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda avukatların adaletin tesisindeki rolüne vurgu yaptı ve tüm avukatları kutladı.

(ANKARA) - Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Avukatlarımız, adil yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesinde temel bir görev ifa etmektedir" ifadesini kullandı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kerkez, mesajında şunları kaydetti:

"Hukukun üstünlüğünün teminatı olan savunma makamını temsil eden, adaletin tesisinde vazgeçilmez bir rol üstlenen kıymetli avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Avukatlık mesleği hak arama özgürlüğünün en güçlü güvencelerinden biri olarak, birey ile adalet arasındaki köprüyü kurmaktadır. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan avukatlarımız, adil yargılanma ilkesinin hayata geçirilmesinde temel bir görev ifa etmektedir. Bu anlamlı günün, mesleğin saygınlığını ve önemini bir kez daha hatırlatmasını temenni ediyor; tüm avukatlarımıza sağlık, huzur ve başarı dolu bir meslek hayatı diliyorum."

Kaynak: ANKA
