Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Kars'ta Ziyaretlerde Bulundu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Tetkik Hakimi Şadan Yılmaz ile Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Akarca, Vali Öksüz'den brifing aldıktan sonra Ani Ören Yeri'ni gezdi.