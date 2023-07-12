Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Kars'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Tetkik Hakimi Şadan Yılmaz ile Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Akarca, Vali Öksüz'den brifing aldıktan sonra Ani Ören Yeri'ni gezdi.
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Kars'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Başkan Akarca ve beraberindeki heyet Iğdır'daki programlarının ardından Kars'a geldi.
Akarca, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Başsavcı Vekili Rıdvan Gündoğdu ve Yargıtay Tetkik Hakimi Şadan Yılmaz ile Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ü ziyaret etti.
Valiliği ziyaret eden Başkan Akarca'yı, Öksüz, Başsavcı Abdullah Amanvermez ve daire müdürleri karşıladı.
Valilik şeref defterini imzalayan Akarca, Vali Öksüz'den brifing aldıktan sonra Ani Ören Yeri'ni gezdi.