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Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı

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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, yargının darbe girişimi gecesinden itibaren hukukun üstünlüğünden taviz vermediğini, adaletin tecellisi için sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, "Yargı teşkilatımız da o karanlık geceden itibaren hukukun üstünlüğünden taviz vermeden hareket etmiş, demokrasiye ve hukuk devletine bağlılığını kararlılıkla ortaya koyarak adaletin tecellisi için önemli bir sorumluluk üstlenmiştir." ifadesini kullandı.

Kerkez, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin, 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasisine, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkarak, tarihe altın harflerle geçen destansı bir mücadele ortaya koyduğunu belirtti.

Devlet ile anayasal düzeni hedef alan hain darbe teşebbüsünün milletin eşsiz cesareti, güvenlik güçlerinin fedakarlığı ve devlet kurumlarının kararlı duruşuyla başarısızlığa uğratıldığını ifade eden Kerkez, şunları kaydetti:

"Yargı teşkilatımız da o karanlık geceden itibaren hukukun üstünlüğünden taviz vermeden hareket etmiş, demokrasiye ve hukuk devletine bağlılığını kararlılıkla ortaya koyarak, adaletin tecellisi için önemli bir sorumluluk üstlenmiştir.

15 Temmuz, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun, devletine ve demokrasisine olan sarsılmaz bağlılığının en güçlü nişanelerinden biri olarak daima hatırlanacaktır. Bu vesileyle, vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik dolu bir ömür diliyorum."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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