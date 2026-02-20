Haberler

ABD'li yargıç, Trump yönetimini göçmenleri "terörize etmekle" suçladı

Güncelleme:
ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sunshine Sykes, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarını 'terörize etmek' ve yasaları 'pervasızca ihlal etmek'le suçladı. Yargıç, hükümetin şiddetinin kendi vatandaşlarına kadar yayıldığını belirtti.

ABD Bölge Mahkemesi Yargıcı Sunshine Sykes, Başkan Donald Trump yönetiminin ülkedeki göçmenleri "terörize etmekle" ve yasaları "pervasızca ihlal etmekle" suçladı.

Yargıç Sykes, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikalarını eleştirerek sert açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, "Yürütme organının oluşturduğu tehditler tek başına ele alınamaz." ifadelerine yer veren Sykes, Trump yönetimini göçmenleri "terörize etmek" ve ülkede milyonlarca düzensiz göçmeni sınır dışı etme çabalarıyla "yasaları pervasızca ihlal etmekle" suçladı.

Sykes, Minnesota eyaletinde düzensiz göçmenlere yönelik baskınlar sırasında, Renee Good ve Alex Prett isimli ABD vatandaşlarının öldürülmelerini örnek göstererek, hükümetin "şiddetini kendi vatandaşlarına da yaydığını" ifade etti.

ABD'li yargıç ayrıca, ABD İç Güvenlik Bakanlığına ülke genelinde gözaltında tutulan düzensiz göçmenlere, kefaletle serbest bırakılma hakkına sahip olabileceklerine dair daha önce alınan mahkeme kararlarının bildirilmesi gereğine değindi.

ABD'de daha önceki hükümetler döneminde, sabıka kaydı olmayan düzensiz göçmenler, sınırda durdurulmadıkları sürece, davaları göçmenlik mahkemesinde sonuçlanana kadar, genellikle göçmenlik hakimi önünde kefalet duruşması talep edebiliyordu.

Trump döneminde Beyaz Saray, bu politikayı tersine çevirerek zorunlu gözaltı uygulamasını başlatmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
