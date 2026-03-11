Haberler

Yaren Leylek, eşi Nazlı ile de buluştu

Güncelleme:
Bursa'nın Eskikaraağaç köyünde yaşayan balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğu filme konu olan Yaren Leylek, bu yıl 15. kez köye geldi. Yaren'in eşi Nazlı'nın da bu akşam köye ulaşmasıyla ikilinin buluşması, kesintisiz canlı yayında takip edildi.

BURSA'da yaşayan balıkçı Adem Yılmaz (70) ile dostluğu filme konu olan ve Eskikaraağaç Leylek Köyü'ne bu yıl 15'inci kez gelen Yaren Leylek, eşi nazlı ile buluştu. Dün akşam saatlerinde köye gelen Nazlı ile Yaren'in buluşması, yuvayı 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alan canlı yayın kamerasına yansıdı.

Türkiye'yi, Avrupa Leylek Köyleri Birliği'nde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesi Eskikaraağaç köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile Yaren leyleğin dostluğu, milyonlar tarafından ilgiyle takip edilen hikayeye dönüştü. Her göçte gelip, Adem Yılmaz'ın kayığına konan Yaren, bu yıl 15'inci kez köye geldi. 24 Şubat'ta sabah saatlerinde köye gelip yuvaya konan, daha sonra balıkçı Adem Yılmaz'ın evinin çatısında görüntülenen ve Yaren'in eşi Nazlı olduğu düşünülen leyleğin Yaren olduğu anlaşıldı.

BULUŞMA ANI KAMERADA

Balıkçı Adem Yılmaz ile dostlukları filme konu olan Yaren Leylek'ten 15 gün sonra eşi Nazlı'da dün akşam saatlerinde Eskikaraağaç'a geldi. Yaren ile Nazlı'nın buluşmasını yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sanal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar ve görüntülerle duyururken buluşma anı, yuvayı 7 gün 24 saat kesintisiz kayıt alan canlı yayın kamerasına yansıdı. Tüydeş ise o anları sanal medya hesabından, "Ve Yaren'in kıymetli Nazlı leyleğimiz de bugün akşam saatlerine doğru yuvasına ulaştı ve Yaren ile kavuştu. Rüzgara rağmen yolculuğuna devam etmiş ve çok yorulmuş. Zira soğuk rüzgarlar birkaç gündür Marmara'da şartları zorluyor. Gelir gelmez yuvada çökmesinden de belli zaten. Yaren ise onu yuvada görür görmez, uzun süren karşılıklı lak lak sonrası aşklarını tazeleyiverdi" notuyla paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
