Yardım malzemelerini deprem bölgesinden Tekirdağ'daki evine götüren emniyet personeli açığa alındı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde yıkıma neden olurken, bölgeden gelen bir haber geniş yankı uyandırdı. Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin depremzedeler için yollanan yardım malzemelerini evine götürdüğünün tespit edildiğini açıklayan Tekirdağ Valiliği, personelin açığa alındığını duyurdu. Mahkemeye çıkarılan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan emniyet personeli için verilen karara savcılığın itiraz ettiği de aktarıldı.

Tekirdağ Valiliği, deprem bölgesindeki yardım malzemelerini Tekirdağ'daki evine getirdiği iddia edilen emniyet personelinin açığa alındığını bildirdi.

İHBARLAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta görevlendirilen bir emniyet personelinin, afet bölgesinden dönerken depremzedeler için gönderilen bazı yardım malzemelerini beraberinde getirerek ikametinde bulundurduğuna dair ihbarlar üzerine idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI, SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi; "İlgili personel hakkında idari soruşturma başlatılmış ve işten el çektirilerek açığa alınmıştır. Akabinde hemen Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen personel, mahkemeye çıkarılmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Ancak bu karara Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunulmuştur.

"EMNİYET OLAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Olay, valiliğimiz ve emniyetimiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Devletimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün kurumlarıyla suç ve suç işleyenlerin üzerine kararlılıkla gitmeye devam edecektir."