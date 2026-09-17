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Yardım kumbarasındaki parası çalınan SMA’lı Fidan Ebrar: Hayallerimi çaldılar

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Yardım kumbarasındaki parası çalınan SMA’lı Fidan Ebrar: Hayallerimi çaldılar
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ADANA’da Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Fidan Ebrar Bayram’ın (10) tedavisi için başlatılan kampanyaya destek sağlanması amacıyla bir caddeye konulan yardım kumbarasının kilidi kırılıp, içindeki para çalındı.

ADANA'da Spinal Musküler Atrofi (SMA) hastası Fidan Ebrar Bayram'ın (10) tedavisi için başlatılan kampanyaya destek sağlanması amacıyla bir caddeye konulan yardım kumbarasının kilidi kırılıp, içindeki para çalındı. Baba Mahmut Bayram (45) şüphelilerin yakalanmasını istediğini belirtirken, Fidan Ebrar ise "Bu kumbaranın içinden çalınan para değil, benim hayallerim" dedi.

Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan kebap ustası Mahmut Bayram ile Şefika Bayram (42) çiftinin kızları Fidan Ebrar'a, 1 yaşındayken SMA Tip 2 teşhisi konuldu. Fidan Ebrar'ın kas kaybının ilerlememesi için devletin sunduğu spinraza ilacını kullanan aile, Dubai'deki gen tedavisinin kızlarının iyileşme sürecine daha çok katkı sunacağını düşünerek ocak ayında valilik onaylı kampanya başlattı. Bayram ailesi, insanların kampanyaya destek verebilmesi amacıyla kentin farklı noktalarına kumbaralar yerleştirdi. Baba Mahmut Bayram, 7 Eylül'de Yüreğir ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı'ndaki kumbaranın kilidinin kırılarak içindeki paranın çalındığını fark etti. Mahmut Bayram'ın ihbarıyla polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

'HASTA BİR ÇOCUĞUN GELECEĞİ VARDI'

Aylardır kızının sesini duyurmak için sokak sokak gezdiğini anlatan Mahmut Bayram, "Burada hasta bir çocuğun geleceği vardı. Bu olay bir hırsızlık değil. 10 yaşındaki bir SMA hastası çocuğun hayallerini çalmışlar. Duyarlı insanlar cebindeki son parayı kumbaraya atıyordu. Vicdansızlar gelip, evladımın kumbarasını kırmışlar. Kızım üzülüyor, 'Benim hayallerimi çaldılar' diyor. En kısa zamanda yakalanıp, hak ettikleri cezayı bulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

HAYALLERİ ÇALINDI

Akülü tekerlekli sandalyesiyle standın yanına giden Fidan Ebrar ise "Bu kumbaranın içinden çalınan para değil, benim hayallerim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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