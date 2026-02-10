AA Akademinin "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi" devam ediyor

AA Akademi koordinasyonunda düzenlenen "Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi", "Dijital Araçlar ve Görselleştirme" dersi ile devam etti.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen eğitimin "Dijital Araçlar ve Görselleştirme" isimli üçüncü dersi, grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen tarafından verildi.

Türkmen, görsel düşüncenin kişinin kendisiyle anlam kazandığını ve temelde insanın zihninde kolaj şeklinde geliştiğini anlattı.

İnsanın yaşıyla birlikte kazandığı tecrübenin doğru zamanda ve doğru yerde kullanarak görsel düşüncenin ortaya çıktığını aktaran Türkmen, "İnsanlığın en eski yapıtlarına gittiğimizde yazıdan önce aslında resim vardı ve görsellik ön plandaydı. Bunu düşündüğümüzde insanlık ilk tarihi yapıt anından bu yana derdini birisine anlatacağı zaman bunu resme dökmüş." ifadelerini kullandı.

Türkmen, görselliğin bir konunun en hızlı ve en yalın anlaşılır hali olduğunu, her kesimden insanın anlayabileceği bir evrenselliği bulunduğunu kaydetti.

Muhammed Emin Türkmen, AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi girişindeki grafiti çalışmasında Ali Jadallah'ın çektiği fotoğraftan esinlendiğini dile getirerek, "Gazze'de acı ve yıkık binalar her yerde var. Fakat Ali Jadallah kontrasla etkili ve anlam dolu fotoğraflar çekiyor. Garaj girişindeki çalışmada da aslında çok uzun süre üzerinde konuştuk. Bizden istenen daha adil bir dünyanın olabileceğini, bu işte insanlara anlatmak istedik." diye konuştu.

Eğitim programı

Yaratıcı Düşünme ve Tasarım Eğitimi, katılımcıların kazandığı teknik tasarım becerilerini AA'nın küresel marka kimliğiyle bütünleştirmek ve her bir katılımcının üretimini kurumsal stratejiye hizmet eden profesyonel birer marka çıktısına dönüştürmeyi amaçlıyor.

Katılımcılar, "Tasarım Odaklı Düşünme", "Dijital Araçlar ve Görselleştirme" ile "Hikaye Anlatımı ve İçerik Üretimi" gibi konularda bilgi edinebilecek.

Eğitim, şubat ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.