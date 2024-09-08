Yaralılardan biri hayatını kaybetti

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan Yüksel Can (39) isimli kadın, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),