Yaralılardan biri hayatını kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Yüksel Can (39) isimli kadın, İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı, 4'ü çocuk 8 kişinin yaralandığı kazada durumu ağır olan Yüksel Can (39) isimli kadın, tedaviye alındığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),