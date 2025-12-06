Yaralı Bulunan Yavru Boz Ayı, Tedavisinin Ardından Doğal Yaşam Alanına Bırakıldı

(ANKARA)- Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen ay yol kenarında yaralı halde bulunan 9 aylık boz ayının rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"Üzgün ayı mutlu şekilde yuvasına döndü. Geçtiğimiz ay yol kenarında yaralı halde bulunan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizce rehabilitasyon süreci tamamlanan 9 aylık yavru boz ayı doğal yaşam alanına salındı. Yolun açık olsun"