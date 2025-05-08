Yaralı Yaban Keçisi Doğa Koruma Ekiplerine Teslim Edildi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaralı bulunan yaban keçisi tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edildi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'ndeki dağlık alanda yaralı halde yaban keçisi gören vatandaşlar, Sürgü Mahalle Muhtarı Hanifi Öner'e bilgi verdi.

Mahalle muhtarı Öner, durumu Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden DKMP ekipleri, yaralı yaban keçisini tedavisinin yapılması için bölgeden aldı.

Muhtar Hanifi Öner, mantar toplamak için dağlık alana giden vatandaşların yaralı yaban keçisi ile karşılaştıklarını ve duyarlılık örneği gösterdiklerini ifade etti.