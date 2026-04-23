MSB: Artvin'de dağlık arazide yaralanan vatandaşımız helikopterle Erzurum'a ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Artvin'in Yusufeli ilçesindeki dağlık arazide yaralanan bir vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle zorlu araziden alınarak tedavi için derhal Erzurum'a ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

