Haberler

Yaralı turna yavrusu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı

Yaralı turna yavrusu Kızılırmak Deltası'nda tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'da yaralı halde bulunan turna yavrusu, Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde tedavi ediliyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ilk müdahalesi yapılan yavru turnanın kanadı ve ayağında yaralanma tespit edildi. Tedavi sonrası doğaya salınması planlanıyor.

Trabzon'da yaralı halde bulunan ve Samsun'a getirilen turna yavrusu, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde tedavi ediliyor.

Tedavisi için Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne getirilen yavru turnanın kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi.

Burada ilk tedavisi yapılan turna, daha sonra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'ne götürüldü.

Uçuş alanı büyük olan klinikte turnanın kanadı ve ayağındaki yumuşak doku zedelenmesinin iyileşmesi için tedavisi devam ediyor.

Kızılırmak Deltası'nda doğaya salınacak

Klinikte görevli veteriner Paria Tabatabaei İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, turnanın Trabzon'da bulunduğunu, önce OMÜ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne oradan da kendilerine getirildiğini belirtti.

İsfendiyaroğlu, "Turnanın tedavi sürecinin bir ay devam etmesini bekliyoruz çünkü kanadı ve ayağında yumuşak doku zedelenmesi var. Yavaş yavaş yaraları iyileşmeye başladı. Tabii ki yavru olduğu için biraz daha gelişmesi ve kilo alması gerekiyor. Daha sonra Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğaya salacağız." dedi.

Turnaların bazı türlerinin nesli tehlike altında olduğuna işaret eden İsfendiyaroğlu, "Dünyada turnaların popülasyonu hızla azalıyor. Ülkemizde 2 tür turna çeşidi var. Telli turna biraz daha küçük ve popülasyonu daha kısıtlıdır. Normal turnalar ise sayıca ülkemizde biraz daha fazladır. Yaklaşık 10 yıldır hizmet verdiğimiz kliniğimizde ilk defa bir turna tedavi ediyoruz. Halen yavru tüylerini atamamış 2,5 aylık olduğunu düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Güncel
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kritik tarih yarın! İşte ilk kuranın çekileceği şehir

Nefesler tutuldu! Milyonların beklediği adım yarın atılıyor
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Tutuklu sanıklardan 3'ü tahliye edildi

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda tutuklu 3 sanık tahliye edildi
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Ülke genelinde 150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri operasyonlarla yakalandı

150 milyonluk hırsızlık yapan kasa fareleri yakalandı
Esenyurt'ta kadın işçileri taşıyan otobüs devrildi: 4 ölü, 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul'da can pazarı! Katliam gibi kazada çok sayıda ölü var
Eski eşinin sokakta boğazını kesen cani mahkemede o görüntüleri izleyemedi

Boğaz kestiği görüntüler izletildi! Caninin verdiği tepkiye bakın