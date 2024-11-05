Yaralı Tilki Zonguldak'ta Tedavi Altına Alındı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bulunan yaralı tilki tedavi altına alındı.

Bir fındık fabrikasında çalışan işçiler, malzemelerin altında saklanan yaralı bir tilki olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Fabrikaya giden ekipler, yaralı tilkiyi yakalayarak Alaplı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Burada muayene edilen tilki, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.