Yaralı Şahin Yozgat'ta Tedavi Edildikten Sonra Doğaya Salındı
Yozgat'ta Aydıncık ilçesi Kazankaya Kanyonu'nda yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Ayrıca, ekipler dronla kanyona bırakılan dağ keçilerini gözlemledi.
Yozgat'ta yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı.
Aydıncık ilçesi Kazankaya Kanyonu'nda yaralı halde bulunan şahin, Yozgat Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde yapılan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Öte yandan, ekipler 10 Ağustos'ta kanyona bırakılan dağ keçilerini dronla gözlemledi.