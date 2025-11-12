Yaralı Şahin, Tedavi İçin Kurtarıldı
HATAY'da bulunan yaralı şahin, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Samandağ ilçesi Tekebaşı Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, ihbar üzerine bölgeye gelen DKMP ekiplerine teslim edildi. Kanadında şişlik olduğu belirlenen şahin, tedavisi için kliniğe götürüldü. Şahinin, tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
