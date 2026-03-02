Haberler

Muğla'da yaralı şahin tedavi altına alındı

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde seraların arasında yaralı halde bulunan bir şahin, tedavi için Hayvan Bakım Merkezi'ne götürüldü. Kanadında kırık tespit edilen şahin, gerekli müdahalenin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Kumluova Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından seraların arasında yaralı bir şahin bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yaralı yaban kuşunu teslim alarak Seydikemer Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi'ne götürdü.

Merkezde görevli veteriner hekim Berke Demiröz tarafından yapılan ilk muayenede şahinin kanadında kırık olduğu belirlendi.

Gerekli tıbbi müdahalenin ardından tedavi altına alınan şahinin sağlık durumunun yakından takip edildiği, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Onur Çadır
