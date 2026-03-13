Haberler

Yozgat'ta yaralı bulunan puhu tedaviye alındı

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde, uçamayan yaralı bir puhu, vatandaşlar tarafından fark edilerek yetkililere bildirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nın müdahalesiyle yaralı kuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Tedavi sürecinin ardından puhu tekrar doğaya salınacak.

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Ozan beldesindeki ormanlık alanda uçamayan puhuyu fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı puhuyu alarak tedavi ve bakımı için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Puhu, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kaynak: AA / Sait Çelik
