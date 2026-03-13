Elazığ'da yaralı bulunan puhu tedaviye alındı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yaralı halde bulunan puhu tedavi altına alındı.
Tepe Mahallesi'nde bir vatandaş, yaralı halde bulduğu kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Puhu, tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.
Kaynak: AA / İdris Demir