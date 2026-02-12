Haberler

Artvin'de yaralı bulunan puhu tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde yol çalışması sırasında yaralı bulunan puhu, tedavi edilerek doğaya geri salındı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yaralı bulunan puhu, tedavisinin ardından doğaya salındı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışması sırasında bir bahçenin tel örgülerine sıkışmış halde yaralı bir puhu olduğunu fark etti.

Ekipler, puhuyu bulunduğu yerden kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verdi.

İl merkezindeki bir veterinerde muayenesi yapılan puhu, üç hafta süren tedavi sürecinin ardından doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
