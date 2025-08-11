Yaralı Peçeli Baykuş, Koruma Altına Alındı
Kilis'in Elbeyli ilçesinde Alahan Mahallesi'nde devriye faaliyeti sırasında yaralı bulunan peçeli baykuş, jandarma ve doğa koruma ekipleri tarafından koruma altına alındı. Baykuş, tedavi edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde yaralı bulunan peçeli baykuş, tedavi edilmek için koruma altına alındı.
Alahan Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, devriye faaliyeti sırasında yaralı baykuş buldu.
Ekipler tarafından koruma altına alınan baykuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Peçeli baykuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel