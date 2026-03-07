Haberler

'Bulut' isimli yaralı martı, bakımının ardından doğaya bırakıldı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaralı halde bulunan ve 'Bulut' adı verilen martı, tedavi edilerek sağlığına kavuştu ve doğaya salındı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaralı halde bulunan ve 'Bulut' ismi verilen martı, bakım ve tedavilerinin ardından doğaya salındı.

Keşan'da kanadındaki yara nedeniyle uçamayan martıyı görenler, durumu, Keşan Belediyesi'ne bildirdi. Belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınan martı, tedavi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'ne götürüldü. Veteriner hakimlerin muayene ettiği martının, kanadındaki yara nedeniyle uçamadığı belirlendi. Martı, özel hazırlanan alanda tedavi ve rehabilitasyona alındı. 'Bulut' ismi verilen martı, uygulanan bakım ve tedavilerle sağlığına kavuşmasının ardından, ekipler tarafından Keşan Kocadere Göleti mevkisinde doğaya bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
