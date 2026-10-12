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Yaralı, Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazayı otobüsün geri manevrasına bağladı

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Yaralı, Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü kazayı otobüsün geri manevrasına bağladı
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Manisa Akhisar'da 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı otobüs kazasında eşini kaybeden 76 yaşındaki yaralı, kazanın otobüsün geri manevrası sırasında yaşandığını söyledi. Tedavisi süren yaralı, yedek şoförün geri geri geldiğini ve arkadan gelen tırın çarptığını anlattı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekicinin tur otobüsüne çarpması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Eryılmaz (76), kazanın otobüsün geri manevrası sırasında yaşandığını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Eryılmaz, AA muhabirine kaza anını anlattı.

Olayda eşi Mümine Eryılmaz'ı (75) kaybeden Süleyman Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum." dedi.

Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Eryılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi.

Eryılmaz, yanında eşi ve arkadaşının olduğunu anlatarak, eşinin vefat ettiğini ama kaza sırasında onu görmediğini belirtti.

Kaza

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.

Kaynak: AA
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