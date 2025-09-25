Yaralı Leylekler Kışı Bafra'da Geçirecek

Haberler

Samsun'un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde yaralı leylekler, kış mevsimini Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner Kliniği'nde geçirecek. Tedavi süreci devam eden 3 leylek, iyileştirilen diğer leyleklerle birlikte doğaya salınacak.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki veteriner kliniğine getirilen yaralı leyleklerden büyük bölümü iyileştirilerek göç yoluna salınırken, 3'ünün tedavi süreci tamamlanmadı.

Deltadaki klinikte görevli veteriner hekim Paria İsfendiyaroğlu, AA muhabirine, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin yaz dönemlerinde çok fazla göç alan bir alan olduğunu söyledi.

Kızılırmak Deltası'nda bine yakın leylek yuvası bulunduğunu belirten İsfendiyaroğlu, "Her yıl mart ayıyla birlikte leyleklerimiz buraya göç ediyor. Ardından üreme dönemi başlıyor." dedi.

İsfendiyaroğlu, leyleklerin ağustos ayından itibaren Afrika'ya göç ettiğini anımsatarak, "Burada oldukları süre içerisinde yaralanmalar oluşabiliyor. Özellikle elektrik çarpmaları, yuvalardan düşerek ayaklarını ve kanatlarını kırabiliyorlar. Bu nedenle yumuşak doku zedelenmelerine rastlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yıl kendilerine getirilen 30 yaralı leylekten büyük bölümünü iyileştirip doğaya saldıklarını dile getiren İsfendiyaroğlu, şunları kaydetti:

"Tedavileri bitmeyen 3 leyleğimiz var. İki leyleğimizin kanadı kırık, diğeri ise bize geldiğinde çok ufaktı. İstenilen büyüklüğe ulaşamadığı için bu leyleği tekrar doğaya salmayı uygun görmedik. Bu üç leylek kışı bizimle geçirecekler, daha sonra iyileştikleri gibi mart ayında leyleklerin gelmesiyle tekrar doğaya bırakacağız."

İsfendiyaroğlu, hayvanlarla, özellikle yavru kuşlarla temas etmemeye özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Kendimize alıştırmamaya çalışıyoruz. Gün içerisinde sadece yemek ihtiyaçları, yara ya da tedavi durumları varken bulundukları yerlerden alıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
