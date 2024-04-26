Yaralı Leylek Samandağ'da Tedavi Altına Alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yaralı bulunan leylek tedaviye alındı. Tekebaşı Mahallesi'nde yol kenarında yaralı halde leylek bulan vatandaşlar durumu Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Müdürlük ekiplerince teslim alınan leylek, ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yaralı bulunan leylek tedaviye alındı.
Tekebaşı Mahallesi'nde yol kenarında yaralı halde leylek bulan vatandaşlar durumu Samandağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.
Müdürlük ekiplerince teslim alınan leylek, ilk müdahalesinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.
Leyleğin tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.