Tekirdağ'da yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaralı halde bulunan leylek, tedavi altına alındı.

Deveci Mahallesi'nde aracıyla seyir halinde olan Birol Çalıklar, yolda yaralı leylek fark etti.

Yaralı leyleği aracına alan Çalıklar, daha sonra leyleği tedavisi yapılması için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürdü.

Ekiplerce teslim alınan leylek, tedavi altına alındı.

Leylek, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.